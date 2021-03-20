وزير الصناعة يدعو إلى تعبئة الموارد لتسريع وتيرة الإصلاحات

دعا وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم السبت، إلى تعبئة كافة الموارد وتظافر الجهود لأجل تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وشدّد باشا، في هذا الشأن، ببيان الوزارة، على ضرورة تحسين جودة الإنتاج الصناعي الوطني والقدرة التنافسية من خلال تطوير القدرات الوطنية.

ويتعلق تطوير القدرات فيما يخص المعايير ومخابر الرقابة الصناعية ودعم عملية اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإشهاد (certification) المؤسسات.

وأكد الوزير، على الضرورة الملحة لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة والتكفل الأمثل بالمتعاملين الاقتصاديين.

وطالب باشا بتعزيز الأنظمة المعلوماتية وتحسين تسيير قواعد البيانات،بالإضافة إلى تعزيز هياكل دعم وتطوير التنافسية الصناعية وتكوين موارد بشرية مؤهلة.

وترأس وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم السبت، بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي الهيئات المكلفة بالجودة ومرافقة المؤسسات.

وحضر اللقاء قرابة 15 هيئة تنشط بمجالات التقييس، الاعتماد، دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطارات من الوزارة.

وكان الاجتماع، فرصة للتذكير بأهمية ودور هذه الهيئات في إعادة بعث الاقتصاد وفي السياسة الصناعية الجديدة في ظرف اقتصادي صعب.