وزير الصناعة يدعو إلى رفع حجم الاستثمارات بين الجزائر و الدانمارك
دعا وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الاثنين إلى رفع حجم الاستثمارات بين الجزائر والدانمارك، بالاضافة الى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
وفي بيان للوزارة وخلال استقباله بمقر الوزارة، سفيرة مملكة الدانمارك بالجزائر، فانيسا فيغا سانز.بحث الطرفان في هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة والنظيفة والصناعة الصيدلانية.
وفي هذا السياق أعرب زغدار، في هذا الخصوص، عن رغبة الجزائر في تنويع شراكتها مع الدانمارك.
داعيا إلى رفع حجم الاستثمارات بين البلدين لاسيما في المجالات المذكورة في إطار مقاربة “رابح- رابح”.
ومن جانبها، أشارت السفيرة الدانماركية إلى الفرص الكبيرة المتاحة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين مبرزة بعض المشاريع الدانماركية الناجحة بالجزائر.
وتم الاتفاق، في الأخير، على تكثيف التواصل بين الجانبين لتحديد ودراسة الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة.
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وزارة الصناعة تنظم لقاء حول تطوير صناعة الشاحنات والشاحنات الجرارة
وزارة الصناعة تنظم لقاء حول تطوير صناعة الشاحنات والشاحنات الجرارة
نظمت وزارة الصناعة ، اليوم الأحد، لقاء خاصا ضم المتعاملين الاقتصاديين في فرع تركيب وصناعة الشاحنات والشاحنات الجرارة ترأسه الأمين العام للوزارة، صالح بلبريك.
وحسب بيان وزارة الصناعة، فإت هذا اللقاء، الذي عرف حضور حوالي 30 متعاملا اقتصاديا من مصنعين ومناولين ينشطون في هذا الفرع وممثلين عن البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة.
يهدف إلى تطوير هذا النشاط وإرساء صناعة وطنية للشاحنات والشاحنات الجرارة وعدم الاكتفاء بالتركيب.
وبعد أن أبرز أهمية هذا الفرع لتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر،
كما شدد بلبريك على استغلال مؤسسات المناولة المتواجدة وتطوير شبكات للمناولة حول هذه الصناعة لتصنيع أكبر قدر من المكونات محليا.
وهو ما سيسمح بتحقيق نسب الإدماج الضرورية لنمو هذه الشعبة.
وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على المشاكل التي تعرقل نمو هذه الصناعة لمناقشتها وإيجاد حلول لها.
بالإضافة إلى تنظيم هذه الشعبة في مجموعة مهنية “Cluster” لبلوغ الأهداف المرجوة.