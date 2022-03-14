وزير الصناعة يدعو إلى رفع حجم الاستثمارات بين الجزائر و الدانمارك

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الاثنين إلى رفع حجم الاستثمارات بين الجزائر والدانمارك، بالاضافة الى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وفي بيان للوزارة وخلال استقباله بمقر الوزارة، سفيرة مملكة الدانمارك بالجزائر، فانيسا فيغا سانز.بحث الطرفان في هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة والنظيفة والصناعة الصيدلانية.

وفي هذا السياق أعرب زغدار، في هذا الخصوص، عن رغبة الجزائر في تنويع شراكتها مع الدانمارك.

داعيا إلى رفع حجم الاستثمارات بين البلدين لاسيما في المجالات المذكورة في إطار مقاربة “رابح- رابح”.

ومن جانبها، أشارت السفيرة الدانماركية إلى الفرص الكبيرة المتاحة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين مبرزة بعض المشاريع الدانماركية الناجحة بالجزائر.

وتم الاتفاق، في الأخير، على تكثيف التواصل بين الجانبين لتحديد ودراسة الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة.

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