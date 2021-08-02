وزير الصناعة يدعو إلى مضاعفة الجهود لرفع إنتاجية المجمعات الصناعية العمومية

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال سلسلة الإجتماعات التي عقدها مع مسؤولي جميع المجمعات الصناعية العمومية التي إختتمت أمس على ضرورة مضاعفة الجهود بغية رفع إنتاجية هذه المجمعات التي اعتبرها القاطرة الرئيسية للقطاع

وحسب بيان للوزارة، فأشار الوزير إلى أهمية المجمعات الصناعية والدور الكبير الذي يجب أن تلعبه في نمو وتنويع الإقتصاد الوطني. باعتبارها القاطرة الرئيسية لقطاع الصناعة. مشددا على ضرورة دعمها، وإعادة بعثها وهيكلتها وتقييم مخططات التطور الخاصة بها. داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتحسين مردوديتها. ونجاعتها واستعادة توازنات فروعها التي تعاني من صعوبات. وذلك ضمن نظرة استشرافية ووفق حلول واقعية تسمح لها بالتأقلم مع التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع الإقتصادي ومواجهة الظروف المالية والصحية الصعبة الحالية

وأوضح بأن الوضع الحالي يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف من قطاع عام وخاص، وتعزيز التعاون والتكامل بين جميع المجمعات الصناعية فيما بينها. وبين المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى، وكذا الخواص الوطنيين، والجامعات فيما يتعلق بالبحث العلمي والتكوين. قصد تلبية احتياجات بعضها البعض. وتوفير منتوج محلي بأسعار تنافسية والتقليل الفوري من فاتورة الواردات.

كما طالب زغدار بتعزيز الإنتاج من حيث الكمية والجودة وبنسب إدماج عالية، مع التحكم في تكلفته. بشكل يسمح لهذه المجمعات بالمساهمة في تلبية إحتياجات السوق الوطنية وولوج الأسواق الخارجية. التي تعد من الأولويات في الوقت الراهن، مؤكدا مرافقة الوزارة للمجمعات والمؤسسات الصناعية في مسار عملية التصدير.