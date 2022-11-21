وزير الصناعة يدعو الشركات التشيكية للعمل في الجزائر

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، الشركات التشيكية، على العمل في الجزائر، من خلال تبادل الخبرات وتطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الشركات الجزائرية.

وعبر الوزير، لدى افتتاح منتدى الأعمال الجزائري التشيكي، عن سعادته بالديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين البلدين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تبادل الزيارات القطاعية.

وأوضح زغدار أن منتدى اليوم يمثل فرصة جديدة للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين لبناء جسور للتواصل بهدف تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل توطيد علاقاتنا الاقتصادية والتجارية.

مشيرا إلى ضرورة أن يتناسب التعاون بين البلدين، مع الالتزام المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا.

وشدد الوزير، على الحاجة إلى تحقيق تعاون يولد تدفقًا أكبر للتبادلات الاقتصادية والتجارية، ومن شأنه أن يرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى متميز.

وحث الوزير، على العمل سويا وبشكل متكامل لتوظيف الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين من خلال اغتنام فرص الاستثمار والإنتاج المشترك في البلدين.

وكذا اقتحام الأسواق الدولية معا سواء إلى إفريقيا عبر الجزائر أو إلى أوروبا عبر السوق التشيكية

وأشار الوزير، إلى أن مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ضل متواضعا وبعيدا عن مستوى العلاقات المتميزة، بدليل أن حجم التجارة البينية لم يتعد 204 مليون دولار سنة 2021.

وهو في نظري مبرر كاف لمضاعفة جهودنا من أجل رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال استغلال الفرص المتاحة وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية التي تساهم في خلق الثروة وتنويع اقتصاد بلدينا، في إطار شراكات مربحة للجانبين، يضيف الوزير.