وزير الصناعة يدعو المؤسسات الكندية إلى خلق إستثمارات دائمة بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، سفير كندا بالجزائر، كريستوفر ويلكي.

وحسب بيان للوزارة، فإن وزير الصناعة قيّم واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية، التي لا تزال ضعيفة رغم الإمكانيات الكبيرة التي يحوزها البلدان، وسبل تطويرها في المجال الصناعي.

وشرح الوزير للدبلوماسي الكندي التوجه الاقتصادي الجديد والإصلاحات التي تم إدراجها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال.

وكذا لإرساء إطار تشريعي وتنظيمي مستقر ودائم لاسيما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.

ودعا الوزير المؤسسات الكندية إلى الإنخراط في المسعى الجديد وخلق إستثمارات دائمة في الجزائر لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، الفلاحة والمناجم.

ومن جانبه، أعرب السفير الكندي عن إرادة بلاده لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تحوزها الجزائر وكندا، مبرزا اهتمام المؤسسات الكندية بالاستثمار في الجزائر.