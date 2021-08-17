وزير الصناعة يدعو المتعاملين الإماراتيين للإستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، بحث الطرفان، تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي والاستثماري. كما استعرض الطرفان فرص الشراكة والاستثمار المحتملة في مختلف الفروع الصناعية بين البلدين الشقيقين لاسيما في الصناعات التحويلية، الغذائية والميكانيكية.

واغتنم الوزير الفرصة لدعوة المستثمرين الإماراتيين لمزيد من الاستثمارات في الجزائر في مختلف الشعب الصناعية، مشيرا إلى الإصلاحات التي يتم القيام بها حاليا على المنظومة القانونية للاستثمار، والتي من شأنها جعل مناخ الاستثمار في الجزائر أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ومن جانبه، رحب السفير الإماراتي بكل أشكال التعاون المحتملة بين البلدين ومؤسساتهما داعيا، بدوره، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، معربا عن استعداده للتحفيز والمرافقة.