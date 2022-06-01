وزير الصناعة يدعو الى تكثيف الشراكة والاستثمارات مع ايطاليا

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، الى تعزيز وتكثيف الشراكة والاستثمارات بين الجزائر وايطاليا، في إطار قانون الاستثمار الجديد.

وفي بيان للوزارة، فقد استقبل زغدار، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة وفدا برلمانيا إيطاليا ترأسه بيارو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بغرفة النواب الإيطالية.

وخلال لقاءه بالوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، ذكر زغدار بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد مرحلة جديدة على ضوء الزيارات الرئاسية المتبادلة بينهما.

وفي هذا الخصوص، دعا إلى تعزيز وتكثيف الشراكة والاستثمارات بين الجزائر وإيطاليا في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي امتيازات وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب

مبرزا أهم توجهاته والفرص الكبيرة التي تميز الجزائر في مجال الاستثمار.

كما عدّد أيضا بعض الفروع الصناعية التي ترغب الجزائر في تطوير مشاريع شراكة فيها مع الجانب الإيطالي، على غرار الصناعات الغذائية والتحويلية، الصناعات الصيدلانية والصناعات الميكانيكية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد البرلماني عن إرادة الجانب الإيطالي لتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما في الجانب الصناعي داعيا إلى تكثيف لقاءات الأعمال والمنتديات الاقتصادية لدراسة فرص الشراكة الممكنة.

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