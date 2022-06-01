وزير الصناعة يدعو الى تكثيف الشراكة والاستثمارات مع ايطاليا
دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، الى تعزيز وتكثيف الشراكة والاستثمارات بين الجزائر وايطاليا، في إطار قانون الاستثمار الجديد.
وفي بيان للوزارة، فقد استقبل زغدار، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة وفدا برلمانيا إيطاليا ترأسه بيارو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بغرفة النواب الإيطالية.
وخلال لقاءه بالوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، ذكر زغدار بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد مرحلة جديدة على ضوء الزيارات الرئاسية المتبادلة بينهما.
وفي هذا الخصوص، دعا إلى تعزيز وتكثيف الشراكة والاستثمارات بين الجزائر وإيطاليا في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي امتيازات وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب
مبرزا أهم توجهاته والفرص الكبيرة التي تميز الجزائر في مجال الاستثمار.
كما عدّد أيضا بعض الفروع الصناعية التي ترغب الجزائر في تطوير مشاريع شراكة فيها مع الجانب الإيطالي، على غرار الصناعات الغذائية والتحويلية، الصناعات الصيدلانية والصناعات الميكانيكية.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد البرلماني عن إرادة الجانب الإيطالي لتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما في الجانب الصناعي داعيا إلى تكثيف لقاءات الأعمال والمنتديات الاقتصادية لدراسة فرص الشراكة الممكنة.
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وزير الصناعة.. هذا ما يعاب على الشركات العمومية
كما قال وزير الصناعة، احمد زغدار، إن ما يعاب على بعض الشركات العمومية “أنها تحصل على مشاريع دون الالتزام بآجال التسليم”.
كما شدد الوزير خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تيبازة، من أجل تفقد عديد المشاريع الصناعية، إلى ضرورة مراجعة هذا الأمر.
في حين، تلقى وزير الصناعة، عرضا حول النسيج الصناعي بولاية تيبازة. حيث يقدر عدد مناطق النشاط المسطرة بـ12 منطقة نشاطات و7 مناطق نشاطات مصغرة.
منها 5 مناطق نشاط مهيأة وثلاثة في طور التهيئة تنشط على مستواها 18.896 مؤسسة أغلبها من الخواص.
كما تتوزع على قطاعات الخدمات بـ49 بالمائة، البناء والأشغال العمومية بـ25 بالمائة وقطاع الصناعة بـ16 بالمائة.
كما عاين احمد زغدار مؤسسة ECOREP التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية AGM والمتخصصة في صناعة وصيانة السفن الموجهة للصيد. وهذا بطاقة إنتاجية 120 سفينة في السنة.