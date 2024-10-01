وزير الصناعة يدعو كوريا للاستثمار بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، صباح اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر يو كي جون.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي في المجال الصناعي بمختلف فروعه.

ودعا الوزير إلى اعتماد الجزائر كوجهة استثمارية واعدة بالنظر إلى المزايا التي تتمتع بها خاصة بعد تغيّر المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار.

ومن جهته، أكد السفير عزم بلاده على بذل جهد أكبر للرقي بالتعاون الصناعي إلى أعلى مستوى. ما يسمح باستغلال كافة الامكانيات المتاحة بين البلدين وبناء شراكة نوعية تعود بالفائدة على الطرفين.