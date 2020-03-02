وزير الصناعة يدعو لإنشاء تجمعات تصدير زيت الزيتون وزيادة إنتاجه

نظمت وزارة الصناعة والمناجم، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، ورشة حول شعبة زيت الزيتون بمشاركة أكثر من 30 مصنعا في هذه الشعبة.

وبهذه المناسبة، حث وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، الذي ترأس أشغال هذه الورشة، الفاعلين في هذه الشعبة، إلى مضاعفة مجهوداتهم لرفع الإنتاج، حسب بيان لذات الوزارة.

وجدعا الوزير، إلى إنشاء “تجمعات تصدير”، لتسهيل تصدير المنتوج الجزائري.

وشدد، في ذات السياق، على ضرورة تحسين جودة هذه الزيوت والتحكم في تكاليف الإنتاج بهدف اقتراح منتوجات تنافسية في الأسواق الخارجية

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة الإشكاليات والعراقيل المتعلقة بتحويل، تخزين، تسويق وتصدير زيت الزيتون الذي لايزال إنتاجه ضعيفا نسبيا مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في هذا الفرع.

ومن خلال هذه الورشة، سيتم جمع كل الفاعلين والكفاءات في هذه الشعبة في لجنة دائمة بهدف اقتراح حلول لتسهيل عملية التحويل ورفع الإنتاج الوطني من زيت الزيتون.

وتضم الجزائر أكثر من 1.600 معصرة لزيت الزيتون، منها قرابة 800 معصرة صناعية عصرية.

يتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من زيت الزيتون إلى 120.000 طن في 2020.