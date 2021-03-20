وزير الصناعة يدعو لتحسين جودة الإنتاج الصناعي الوطني والقدرة التنافسية

ترأس وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم السبت، بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي الهيئات المكلفة بالجودة ومرافقة المؤسسات.

وحضر اللقاء قرابة 15 هيئة تنشط في مجالات التقييس، الاعتماد، دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لإطارات الوزارة.

وكان الاجتماع فرصة للتذكير بأهمية ودور هذه الهيئات في إعادة بعث الاقتصاد، وفي السياسة الصناعية الجديدة في ظرف اقتصادي صعب.

ودعا الوزير إلى تعبئة كافة الموارد وتظافر كل الجهود من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تحسين جودة الإنتاج الصناعي الوطني والقدرة التنافسية من خلال تطوير القدرات الوطنية.

وهذا فيما يتعلق بالمعايير ومخابر الرقابة الصناعية ودعم عملية اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإشهاد (certification) المؤسسات.

كما أبرز الضرورة الملحة لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة والتكفل الأمثل بالمتعاملين الاقتصاديين.

ودعا لتعزيز الأنظمة المعلوماتية وتحسين تسيير قواعد البيانات، بالإضافة إلى تعزيز هياكل دعم وتطوير التنافسية الصناعية وتكوين موارد بشرية مؤهلة.