وزير الصناعة يزف بشرى سارة للجزائريين بشأن مصنع كيا

وقف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الأحد، على وضعية مصنع السيارات “كيا موتورز” المتواجد ببلدية جرمة ولاية باتنة. ويأتي هذا خلال المحطة الرابعة من زيارته لولاية باتنة.

وفي تصريحات إعلامية، قال وزير الصناعة إن مصنع “كيا” المتواجد ببلدية جرمة ولاية باتنة، سيعود إلى العمل تدريجيا قبل الشهر الفضيل. كما تحفظ الوزير عن ذكر العلامة التي سيحملها المصنع.

وأضاف عون: “سنأخذ الموافقة من الوزير الأول قريبا كل التدابير من أجل عودة هذا المصنع إلى النشاط والشروع في الانتاج عن قريب”.

كما طمأن عمال كيا موتورز بأنهم سيستأنفون عملهم في هذا المصنع قبل شهر رمضان.

وأوضح الوزير أن المصنع ينقسم إلى قسمين، الأول لا زال بعيدا عن الانجاز حيث بلغت نسبة انجازه 70 بالمئة وتبقى الأصعب في نسبة الـ30 بالمئة.

أما القسم الثاني المتعلق بالتركيب، تم اتخاذ قرار بإيفاء لجنة من أجل فحص الآلات المتوقفة عن النشاط منذ 5 سنوات قبل اتخاذ قرار بالتنسيق مع وزارة العدل ووزار المالية من اجل انطلاقه قريبا. يضيف وزير الصناعة.