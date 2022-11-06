وزير الصناعة يستعرض مع نظيرته النيجرية فرص التعاون الثنائي

استقبل وزيرالصناعة، أحمد زغدار ، اليوم الأحد بنيامي (النيجر) من قبل نظيرته النيجرية، وزيرة الصناعة والمقاولاتية الشبانية، قوروزا مقازي سلامو.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة وسبل تطويرها إلى جانب فرص الاستثمار، وتبادل التجارب والخبرات وفق الاحتياجات المعبر عنها.