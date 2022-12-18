وزير الصناعة يستقبل الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية اليابانية

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية اليابانية، كانجي يامادا. حيث استعرض معه واقع العلاقات الاقتصادية الجزائرية-اليابانية، وسبل ترقيتها وتطويرها. وذلك في إطار علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار والشراكة رابح-رابح.

كما ذكر زغدار في هذا الخصوص، -حسب بيان القطاع– بتميز العلاقات التي تجمع البلدين تاريخيا. مشددا على “ضرورة تعزيزها في المجال الصناعي من خلال إقامة مشاريع استثمارية دائمة ومنتجة خاصة”. “في ظل الإصلاحات الجديدة التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مؤخرا”. من خلال “المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار التي من شأنها جذب استثمارات حقيقية ذات قيمة مضافة”. و”في ظل ما يكفله هذا القانون من مساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب”.

ومن جانبه، أبدى الوزير المنتدب الياباني اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية بالاستثمار في الجزائر. لاسيما فيما تعلق بالصناعات الميكانيكية وتحديدا صناعة المركبات، وصناعة الأدوية وكذا مجال الطاقة. مشيرا إلى أنها تقوم بالتحضيرات الضرورية للامتثال للأحكام الجديدة الضرورية لولوج السوق الجزائرية –حسب المصدر ذاته-.

كما أكد يمادا إرادة بلاده لتعزيز تواجد هذه المؤسسات في الجزائر. لاسيما في ظل وجودها على محور هام يسمح بولوج أسواق إفريقية وأوروبية وعربية.

وفي هذا الخصوص، جدد زغدار تأكيده أن أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية لتجسيد مشاريعهم بالجزائر. مع الحرص على تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين، وتفعيل التنسيق لبلورة هذه المشاريع المشتركة وترقيتها.