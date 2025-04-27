وزير الصناعة يستقبل سفيرة الهند بالجزائر

استقبل اليوم وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري بمقر الوزارة سعادة سفيرة الهند بالجزائر سواتي فيجاي كولكارني بحضور ممثلين عن الشركة الهندية ” فابتاش” FABTECH المتخصصة في انجاز البنى التحتية للمصانع الصيدلانية.

وكان اللقاء فرصة لاستعراض واقع وأفاق العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر و الهند و التباحث حول سبل تطوير العلاقات في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال نقل الخبرة و التجارب ما بين المتعاملين عبر عقد صفقات شراكة و تعاون .