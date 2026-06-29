وزير الصناعة يستقبل سفير دولة قطر لدى الجزائر

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، عبد العزيز علي النعمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر، مرفوقًا بممثلين عن الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS) ومجمع “بلدنا الجزائر”.

وحضر الإجتماع، ممثلي الشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) ومجمع مدار، وإطارات من وزارة الصناعة.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم المشاريع الصناعية المشتركة، لا سيما المرحلة الثانية من توسعة مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بولاية جيجل. ومشروع إنتاج الحليب وحليب الأطفال الذي يجسده شركة “بلدنا الجزائر”.

حيث تم الوقوف على مستوى تقدم الأشغال، ومناقشة السبل الكفيلة برفع العراقيل وتسريع استكمال الإجراءات، بما يضمن تجسيد المشروعين وفق الآجال المحددة.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل مرافقة هذين المشروعين، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز ودخولهما حيز الاستغلال في أقرب الآجال. تجسيدًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني. وترقية الصناعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليص فاتورة الاستيراد.