وزير الصناعة يستقبل سفير فرنسا بالجزائر

استقبل وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس سفير فرنسا بالجزائر فرانسوا غويت.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي “الجزائري – الفرنسي” والشراكة الثنائية.

وأضاف البيان، أن الوزير عرض التوجه الإقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر والتعديلات التي أدرجت على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للإستثمار.

كما رحّب أيت علي ابراهم بكافة أشكال الشراكة المثمرة القائمة على مبدأ “رابح-رابح” مع الجانب الفرنسي.

ومن جانبه، دعا الدبلوماسي الفرنسي إلى تكثيف المشاورات بين البلدين بغية تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجال الصناعي.