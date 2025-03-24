وزير الصناعة يستقبل نائب رئيس شركة “أستروويد” الأمريكية

إستقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الإثنين نائب رئيس شركة “أستروويد” المالكة لعلامة “ENC” الأمريكية. المتخصصة في صناعة الحافلات والشاحنات، رفقة الشريك الجزائري.

وخلال اللقاء، عبّر ممثلو العلامة عن ارتياحهم الكبير للجو العام للإستثمار في الجزائر. خاصة في ظل المقاربة الجديدة التي تتبعها وزارة الصناعة في مجال صناعة المركبات. مشيرين إلى أن هذا الجو المشجع دفعهم للتقدم بطلب مقابلة الوزير، للتعبير عن نيتهم في الإستثمار في الجزائر وفقا لورقة الطريق التي تعتمدها الوزارة.

وبعد الإستماع إلى العرض المقدم من قبل الوفد، شدّد الوزير على ضرورة استغلال الشبكة الوطنية لمصنعي قطع الغيار من أجل رفع نسبة الإدماج المحلي. مشيرا إلى أهمية مرافقة المصنعين المحليين في مجالات التكوين وكذلك في إجراءات الإعتماد المطابقة.

من جهتهم، أكد ممثلو العلامة التزامهم الكامل بتجسيد مشروع نوعي يتماشى مع سياسة الدولة الجزائرية في هذا المجال.

ودعا الوزير أصحاب المشروع إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة مع الهيئات المختصة. مؤكدا على أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع المصنعين.

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