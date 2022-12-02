وزير الصناعة يستقبل نظيره الأردني

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الجمعة، بمطار هواري بومدين الدولي. وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، يوسف الشمالي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وقد قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، سابقا، إن الظروف مواتية للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية. وزيادة أرقام التجارة في ضوء متانة الروابط بين البلدين الشقيقين. وتوفر الإمكانيات اللازمة لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال لترجمة الفرص إلى مشاريع تخدم مصالح الأردن والجزائر.

وحسب الإعلام المحلي الأردني فقد دعا الشمالي القطاع الخاص في البلدين. لمضاعفة الجهود وتكثيفها للفترة المقبلة لأجل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الجزائرية لمراحل متقدمة. والتركيز على الأولويات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وإمكانية التكامل في بعض القطاعات خاصة الصناعية منها.

كما تم الاتفاق مع وزراء ومسؤولين جزائريين لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والطاقة. وغيرها وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وخلال لقاء الشمالي بوزير الطاقة والمناجم، تم الاتفاق على برنامج عمل. وتكليف متخصصين لدراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال. وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في المملكة.

فيما بحث مع وزير الصناعة الفرص المتاحة للتعاون في القطاع الصناعي والعمل على تحقيق التكامل في بعض المجالات الصناعية.

كما زار الشمالي الجزائر لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة.

وتطرق الشمالي إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي. التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي وتمثل مسارا شاملا للنهوض الاقتصادي.

كما تحدث عن قطاع الصناعة الأردني الذي يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد الأردني. ومحفزاً كبيراً لبيئة الاستثمار والأعمال حيث شهدت الصناعة الأردنية تطوراً حديثاً ومتسارعاً وجاذباً للاستثمارات. وموظفاً للكفاءات المؤهلة وداعماً للاقتصاد الأردني.