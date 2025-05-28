وزير الصناعة يستقبل وفداً قطرياً ممثلاً عن شركة “قطر ستيل أنترناشول”

استقبل سيفي غريب، وزير الصناعة، وفداً قطرياً رفيع المستوى ترأسه خالد العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة “Qatar Steel International”، والمساهم الرئيسي في مشروع Qatar Steel Algérie، وذلك بحضور إطارات سامية من الوزارة.

ويأتي هذا تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالتجسيد الميداني لما تم الاتفاق عليه مع سمو أمير دولة قطر، لا سيما في ما يخص تعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاعي الصناعة والمناجم،

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد شكّل هذا اللقاء فرصةً لمناقشة سبُل تعزيز الشراكة الثنائية بين الجزائر ودولة قطر، عبر مشاريع استثمارية استراتيجية. وعلى رأسها مشروع Qatar Steel Algérie، الذي يعَدُّ نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي العربي.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى آفاق الاستثمار في مجال المناجم. باعتباره قطاعاً حيوياً يوفر فرصاً كبيرة لتنويع الاقتصاد الوطني. مع التأكيد على أهمية خلق مناصب شغل دائمة وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

في ختام اللقاء، جدّد الطرفان التزامهما بتكثيف التعاون وتفعيل المشاريع المشتركة بما ينسجم مع رؤية البلدين لبناء اقتصاد متكامل ومستدام.