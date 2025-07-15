وزير الصناعة يستقبل وفدًا برلمانيًا عن ولايات الجنوب

استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، مساء اليوم بمقر الوزارة، وفدًا برلمانيًا عن ولايات الجنوب، يتقدمه هنوني محمد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بـالمجلس الشعبي الوطني، رفقة كل من عبد الرحمن صالحي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية ورقلة، حبناسي مولود، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست، منصوري محمد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عين قزام.

وحسب بيان الوزارة، فقد تناول اللقاء واقع التنمية الصناعية في ولايات الجنوب، مع التركيز على تعزيز الاستثمار المحلي واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة.

كما استعرض النواب مجموعة من الانشغالات المرتبطة بالعقار الصناعي، ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية اللازمة لبعث النشاط الصناعي في هذه المناطق.

وأكد الدكتور سيفي غريب حرص وزارة الصناعة على مرافقة جهود التنمية على المستوى المحلي، خاصة في ولايات الجنوب، من خلال تفعيل آليات الدعم وتيسير الإجراءات للمستثمرين، في إطار مقاربة تنموية متوازنة وشاملة.