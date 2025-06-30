وزير الصناعة يستقبل وفدًا رفيع المستوى ممثلًا عن شركة “بلدنا الجزائر”

استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، مساء اليوم، بمقر الوزارة، وفدًا رفيع المستوى ممثلًا عن شركة بلدنا الجزائر، ترأسه علي العلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، برفقة سيف الله خان، ممثل شركة “بلدنا قطر” وعضو مجلس الإدارة، وموريس غطاس، المدير العام التنفيذي.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة المتواصلة لدعم الاستثمارات المنتجة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية. وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال مشاريع استراتيجية مثل مشروع “بلدنا”. مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتطوير الكفاءات لضمان نجاحها والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

اللقاء شكّل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بمواصلة العمل والتنسيق لإنجاح هذا المشروع. بما يعزّز الأمن الغذائي الوطني ويرسّخ معايير الجودة والاستدامة في الصناعة الوطنية.