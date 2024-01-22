وزير الصناعة يستمع لمشاريع مُقترحة من قبل رجال أعمال أمريكيين

إستقبل وزير الصناعة علي عون، كل من ديفيد ويلهام رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، وإسماعيل شيخون رئيس ذات المجلس ووفد من رجال أعمال أمريكيين يتجاوز عددهم 25.

وحسب بيان للوزارة، رحب الوزير بالوفد الأمريكي، وأشاد بالارادة القوية لرجال الأعمال الأمريكيين من أجل المضي قدما. لخلق شراكات واتفاقيات رابح رابح طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل الإسراع في تجسيد هذه الشراكات بطريقة فعالة.

كما إستمع الوزير إلى العروض والإقترحات المقدمة من قبل رجال الأعمال الأمريكيين. الذين أبدو استعدادهم التام للإستثمار في قطاع الصناعة. خاصة بعد تحسن مناخ الأعمال في الجزائر والمصادقة على قانون الإستثمار الجديد الذي أعطى ثقة كبيرة لهؤلاء المستثمرين.

وطمأن الوزير المتعاملين الاقتصاديين بخصوص الإستثمار في قطاع الصناعة. وأكد أن قانون الإستثمار الجديد يحمي المتعاملين الأجانب.

كما أكد أن الإستراتجية الحالية المعتمدة بقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعتمد على فتح الأبواب لجميع المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب العمل. والتي تعطي إضافة للإقتصاد الوطني وهذا لايتحقق إلا بوجود صناعة حقيقية تمس مختلف المجالات.

وخلال عرض المشاريع المقترحة من قبل رجال الأعمال الامريكيين دعا الوزير الى الإستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. والصناعات الحديدية وقطع الغيار والسكك الحديدية وكذا قطاع الصناعات الصيدلانية.

إضافة إلى تثمين المواد الأولية التي تعتبر من بين القطاعات التي تولي لها السلطات العمومية أهمية وأولوية في الاستثمار. نظرا لكونها قطاعات حيوية في المجال الصناعي.

حيث أبدى الجانبان إستعدادهما للشروع في تجسيد المشاريع بعد اللقاء مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومختلف القطاعات.

وفي الأخير، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية مع المؤسسات الراغبة في الاستثمار. تحت إشراف إطارات الوزارة للتكفل بجميع الانشغالات والشروع في العمل في أقرب وقت ممكن.