وزير الصناعة يسدي تعليمات بإعداد خارطة وطنية للنسيج الصناعي

عقد وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم السبت، بمقر الوزارة اجتماعا مع المدراء الولائيين للصناعة.

الإجتماع خصص لتقييم نشاط مديريات الصناعة لسنة 2024، وتوجيهات الوزير في إطار مخطط العمل للمرحلة المقبلة.

وخلال الإجتماع أسدى الوزير تعليمات بالمساهمة، على المدى القريب، في إعداد خارطة وطنية للنسيج الصناعي تحدد المنتجات والنشاطات الصناعية على المستوى الوطني.

وذلك من خلال الاستناد على معطيات المديريات الولائية، وفي إعداد دلائل للصناعة الوطنية لاسيما دليل المخرجات الذي يتضمن كل المنتجات المصنعة محليا.

كما دعا الوزير المدراء الولائيين للمشاركة في إعداد دليل المدخلات الذي يتضمن قائمة المنتجات المستوردة التي تدخل في الإنتاج الصناعي المحلي.

وتطرق الوزير إلى تخصيص مكتب أخضر يخصص للتطوير الصناعي، يتكفل بالدراسة العاجلة والآنية للمشاريع الاستثمارية الصناعية المهيكلة التي تساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وتعويض الاستيراد.

وشدد غريب على التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية وتظافر جهود الجميع عبر العمل في إطار Task force لمرافقة الاستثمارات والفروع الصناعية ورفع العوائق والعراقيل التي تواجه الصناعيين في مختلف مراحل تجسيد استثماراتهم.