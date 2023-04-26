وزير الصناعة يسدي تعليمات تخص القطاع

عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، لقاءا جمع فيه رؤساء المجمعات الصناعية تحت الوصاية. وهذا بغية تقييم وضعية القطاع الصناعي العمومي. من خلال الاطلاع على واقع هذه المجمعات الصناعية، آفاقهم المستقبلية والصعوبات التي يواجهونها.

كما عبر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في مستهل اللقاء، عن نظرته لأداء هذه المجمعات. وعلى الدور الذي يجب أن تلعبه للنهوض بالقطاع الصّناعي. و حدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط هذه المجمعات بالإدارة المركزية.

في حين، أسدى وزير الصناعة، جملة من التوجيهات التي تتعلق بضرورة مضاعفة المجهودات. لاسيما فيما تعلق بتحسين الحوكمة ونمط التسيير من خلال استغلال كل الإمكانيات ووسائل الإنتاج. وكذا الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين جودة المنتجات.

كما شدد علي عون، على تسريع بعث بعض المشاريع المتوقفة وفقا للمخطط المسطر له، واحترام أجندة وتعهدات مسيري هذه المجمعات.

ومن جهتهم، قام مسؤولو هذه المجمعات كل في اختصاصه خلال هذا الاجتماع، باستعراض الوضعية الحالية من حيث إمكانيات الإنتاج. وحصص التسويق، وخطط التطوير لتمكينهم من المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.

وفي ختام اللقاء، أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جملة من التعليمات. والتي تخص ضرورة تفعيل دور ومكانة مجالس الإدارة في تسيير هذه المجمعات. وكذا مراقبتها لمدى تقييم الأداء ونمط التسيير.