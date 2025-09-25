وزير الصناعة يسدي تعليمات صارمة لمجمع “أغروديف” بخصوص المخزون الاحتياطي والجودة

باشر وزير الصناعة، يحيى بشير، سلسلة من اللقاءات مع المجمعات الصناعية العمومية. لبحث المشاريع والاستثمارات ومناقشة العراقيل التي تعترض سير نشاطها وكذا سبل رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها.

واستهل وزير الصناعة، هذه اللقاءات باجتماع جمعه اليوم مع الشركة القابضة “أغروديف” المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية. والتي تضم 16 فرعا صناعياً، بحضور المدير العام بالنيابة للشركة القابضة والرؤساء المدراء العامين للفروع التابعة لها. إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة.

كما تلقى الوزير عرضاً مفصلاً حول أنشطة الشركة القابضة من طرف مسؤولو الشركة، حول مختلف فروعها، مشاريعها، حجم الإنتاج. إضافة إلى العراقيل والمشاكل المطروحة، ليتم بعدها بحث الحلول العملية الكفيلة برفع الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير جملة من التعليمات الهامة، تتعلق أهمها بإعادة بعث الأملاك الصناعية المسترجعة. حيث تم إلى حد الآن إعادة بعث معظم الأملاك والمنشآت الصناعية الموكلة للشركة القابضة. وإعادة تنظيم المجمعات الصناعية وفق مقاربة عصرية تعتمد بشكل وثيق على الرقمنة في التسيير. وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر للعمال بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

كما أمر يالالتزام الصارم بالصفقات المبرمة، خاصة تلك التي تم توقيعها خلال معرض التجارة الإفريقي البيني. والتي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، عبر رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.

والسياق ذاته، تطرق وزير الصناعة لملف المخزون الاحتياطي للمواد الأساسية، وهذا لضمان استمرارية التزويد وتحقيق الأمن الغذائي.

كما شدد على ضرورة تحسين آليات التسويق وتطوير صورة المنتجات الجزائرية في السوق المحلية والدولية.

وتعتبر الشركة القابضة “أقروديف” من بين أهم المؤسسات العمومية في مجال الصناعات الغذائية ذات الصلة الوثيقة بالأمن الغذائي. ما يجعلها ركيزة أساسية في المساهمة في رفع الناتج المحلي الخام PIB، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune .