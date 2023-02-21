قناة النهار وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة لمجمع سيفيتال بقلم قناة النهار نشر في 21 فيفري 2023 - 12:35 cevital شارك غرِّد أرسل 115 0 وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة لمجمع سيفيتال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GStiD اقرأ أيضا أجواء ممطرة على أغلب المناطق الشمالية..التفاصيل قناة النهار 06 فيفري دلال خير: إلياس.. من ذوي الإحتياجات الخاصة عجزت عائلته عن توفير أبسط حاجياته قناة النهار 17 فيفري تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 فيفري طالع هابط: شاهد كارثة ضياع الماء ببلدية مفتاح والمسؤولين ضاربين تعليمات الدولة عرض الحائط قناة النهار 16 فيفري الحماية المدنية بالأغواط: وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون قناة النهار 05 فيفري فاسألوا : خير البقاع المساجد قناة النهار 09 فيفري حريق بمنزل يخلف وفـ.ـاة امرأتين وطفلة ببلدية سيدي ابراهيم بسيدي بلعباس قناة النهار 17 فيفري قناة النهار تكرم "محمد لمين dz" .. البطل الذي شارك في عمليات الإنقاذ بسوريا رغم مرضه قناة النهار 17 فيفري الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس قناة النهار 14 فيفري "بوقرة :" مباراة النهائي مختلفة وستكون نتيجة عمل سنة كاملة.. سنموت في الميدان قناة النهار 03 فيفري