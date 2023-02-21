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قناة النهار

وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة لمجمع سيفيتال

بقلم قناة النهار
وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة لمجمع سيفيتال
cevital
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وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة  لمجمع سيفيتال

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رابط دائم : https://nhar.tv/GStiD
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