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وزير الصناعة يشارك بإيطاليا في المنتدى الإقتصادي لتطوير صناعة السيارات بالجزائر

بقلم أمينة داودي
وزير الصناعة يشارك بإيطاليا في المنتدى الإقتصادي لتطوير صناعة السيارات بالجزائر
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يشرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين في زيارة عمل لمدينة تورينو الإيطالية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فإن الوزير سيشارك في أشغال المنتدى الإقتصادي حول آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر.

كما تندرج زيارة العمل هذه في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة “الجزائرية-الإيطالية”. وإبراز الفرص الإستثمارية التي تتيحها الصناعة الجزائرية. لاسيما في مجال صناعة السيارات.

رابط دائم : https://nhar.tv/HdOA0
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