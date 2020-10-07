وزير الصناعة يشارك غدا في الندوة الدولية حول “إكتشف الأسواق العالمية” بأنديانا الأمريكية

يشارك غدا الخميس وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهم، في الندوة الدولية حول “إكتشف الأسواق العالمية” بأنديانا الأمريكية.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير سيشارك في ندوة “ديسكوفر غلوبال ماركتس”«Discover Global Markets » عبر تقنية التحاضر المرئي.

وسينعقد هذا الحدث السنوي تحت شعار “فرص النمو في مجال التصنيع الذكي” والمنظم من طرف الدائرة الأمريكية للتجارة.

ويعد فرصة للتبادل بين أكبر المؤسسات المتخصصة في الصناعات الذكية والتكنولوجيات العالية بما في ذلك صناعة السيارات والفضاء وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة.

وسيشكل هذا اللقاء الدولي فرصة للمشاركين لإستكشاف شراكات جديدة مع مسؤولي الشركات الناشطة في الولايات المتحدة.

خاصة وأنهم يسعون إلى توسيع توزيعهم الدولي و / أو تطوير فرص الشراكة.

وسيشارك في هذه الندوة الافتراضية مؤسسات متخصصة في الصناعات الذكية وذات التكنولوجيا العالية من 40 دولة.

كما سيشهد مشاركة وزراء مكلفين بالصناعة من عديد الدول على غرار الجزائر، المغرب، تركيا إلى جانب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالتجارة ويلبر روس.