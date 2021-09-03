وزير الصناعة يشارك في أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن

شارك وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الجمعة ، رفقة كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، في أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن للاتحاد الإفريقي المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد .

وتناولت الدورة الثالثة بالدراسة والتحليل مختلف الجوانب ذات الصلة بتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والموارد المعدنية .

وتبنى الوزراء الأفارقة خلال أشغالهم جملة من التدابير في شكل استراتيجيات قطاعية تهدف إلى عصرنة هذه القطاعات من خلال رفع القدرات الإنتاجية الصناعية ومراعاة شروط الجودة التنافسية.كما بحث الوزراء السبل الكفيلة بتحقيق قيمة مضافة محلية من الموارد الأساسية المتاحة في القارة الإفريقية.

وفي المجال التجاري، خلص الوزراء الى ضرورة السعي لإنجاح بعث واطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية من خلال رفع الحواجز و العراقيل التي تحول دون انسياب السلع بين الدول الإفريقية.

وفي مجال الموارد المعدنية، أجمع الوزراء الأفارقة على ضرورة تثمين الموارد المعدنية القارية لإدخال قيم مضافة ومعتبرة عليها عوض تصديرها في شكل مواد خام .

وقد ساهم وزير الصناعة في أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن للاتحاد الإفريقي على غرار زميليه وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير الطاقة والمناجم.