وزير الصناعة يشارك في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الإستثمار غدا الأربعاء

يشارك، يوم غد الأربعاء، وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الإستثمار.

اللقاء الذي سيتم عقده عبر تقنية التحاضر المرئي سيتمحور حول الاستثمار والتجارة بين الجزائر والمملكة المتحدة.

حيث سيشارك أيضا في هذا اللقاء، الذي سيقام تحت شعار “الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والإستثمار حاليا وبعد كوفيد”، كل من اللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر.

بالإضافة إلى اللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية البريطانية.

ويهدف اللقاء، حسب بيان لوزارة الصناعة، إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية ولما بعد كوفيد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية.

وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر .

سيما في قطاعات تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة، الصحة، الطاقات المتجددة، التربية والفلاحة.

كما سيشهد الاجتماع أيضا مشاركة ممثلي عدة دوائر وزارية جزائرية، على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، شركة سونلغاز، ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.