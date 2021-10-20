وزير الصناعة يشارك في منتدى الأعمال التركي الإفريقي بإسطنبول

يشارك وزير الصناعة، أحمد زغدار، يومي الخميس والجمعة، في أشغال الطبعة الثالثة لمنتدى الأعمال والاقتصاد تركيا-إفريقيا، بإسطنبول، ممثلا للجزائر.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، يهدف هذا المنتدى، الذي سيعرف مشاركة مسؤولين ورجال أعمال من 41 دولة، إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والدول الإفريقية.

وسيتطرق المشاركون في هذا المنتدى إلى آفاق التعاون الإفريقي-التركي في مجالات الفلاحة، والصناعة، والطاقة، الصحة والسياحة.

بالإضافة إلى دراسة سبل تعزيز الشراكة بين الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار لاسيما في ظل منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

كما سيتم تنظيم لقاءات أعمال B to B بين رجال أعمال البلدان المشاركة، حسب ذات البيان.

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