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وزير الصناعة يشارك في ندوة اقتصادية وطنية حول بناء اقتصاد خالق للقيمة

بقلم نادية بن طاهر
وزير الصناعة يشارك في ندوة اقتصادية وطنية حول بناء اقتصاد خالق للقيمة
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شارك وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم السبت، بقصر المعارض، في أشغال الندوة الوطنية المنظمة على هامش الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، وذلك بدعوة من وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف.

وحسب بيان للوزارة، نظمت ندوة اقتصادية وطنية حول بناء اقتصاد خالق للقيمة، تحت شعار: “الجزائر: مقومات، إصلاحات وفرص من أجل اقتصاد خالق للقيمة”.

وشكلت هذه الندوة، فضاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعراض الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، بما يسهم في بناء اقتصاد منتج وخالق للقيمة.

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