وزير الصناعة يشدد على إيجاد حلولا مستعجلة لمشاكل مجمع “ELEC ELDJAZAIR”

شرع وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت، في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية والمؤسسات والفروع التابعة لها.

وفي بيان للوزارة، استهل زغدار هذه اللقاءات بإجتماع مع الرئيس المدير العام لمجمع “ELEC ELDJAZAIR” والمدراء العامين للمؤسسات التابعة له، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM ، المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE ، و المؤسسة الصناعية الجزائرية للاتصالات SITEL.

وهذا بحضور المدير العام لشركة الدراسات الاقتصادية، التحليل المالي والاستشراف ECOFIE، المكلفة بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري.

ويهدف هذا اللقاء إلى التعرف على قدرات هذا المجمع ومؤسساته الناشطة في مجال الصناعات الإلكترونية، الكهربائية والأجهزة الكهرو منزلية والمشاكل والعراقيل التي تواجهه بهدف الوصول إلى اقتراحات وحلول من شأنها الرفع من مردودية وانتاجية الفروع التابعة له، خاصة منها المؤسسات التي تتخبط في مشاكل الديون، الأمر الذي يستوجب تصحيحات مدروسة ومحكمة.

كما سمح اللقاء بالتطرق إلى المخطط التنموي للمجمع، الاستثمارات المبرمجة ومدى تنفيذها كمشاريع من حيث آجال التنفيذ وتحقيق الأهداف المسطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة والتطور التكنولوجي في المجال وتوزيع العمال بتحسين المردودية والنجاعة بين الإدارة والإنتاج.

وفي هذا السياق، شدد زغدار على ضرورة إيجاد حلول مستعجلة وواقعية للمشاكل التي تواجه هذا المجمع، من خلال العمل الجماعي وبالاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية المشهود لها في هذا المجال بتكلفة أقل وبمردودية أحسن مما سيسمح بمضاعفة الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات.

كما أكد على ضرورة إشراك والتنسيق مع الشريك الاجتماعي في مسار تطوير المؤسسات الصناعية العمومية نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في خلق الثروة والحفاظ على مناصب الشغل.

وزير الصناعة