وزير الصناعة يشدد على الجودة وشروط الأمان في أجهزة التهوية والتدفئة

شدد وزير الصناعة، أحمد زغدار، على ضرورة تحسين الجودة وتوفر شروط الأمان في أجهزة التهوية و الكهرباء والتكييف والتدفئة.

كما أكد زغدار، أن “ما نعيشه في هذه الأيام من حوادث اختناق كثيرة أودت بأرواح الكثير من المواطنين بسبب انبعاث الغازات يعود لعدم توفر هذه الأجهزة على منبهات”. او “الى استعمال منتجات مقلدة ومزورة، مما يفرض منح اهتمام خاص لمعايير الجودة وشروط الأمان”. وعليه, فإن “المنتجين المحليين مدعوون إلى مضاعفة جهودهم واحترام شروط الجودة والامان”. كما يجب على “المستهلك استعمال منتوجات ذات جودة”.

في حين، دعا وزير الصناعة، منتسبي هذه الشعب إلى الاحتذاء بالصناعة الكهربائية التي نجحت في تشكيل تكتل مهني (كلوستر). يعمل على ترقية المنتوجات المصنعة محليا وفق سياسة صناعية تهدف لاستغلال كل الطاقات الإنتاجية المتاحة. لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتعويض التدريجي للواردات.

وأكد أن الكهرباء والتهوية والتكييف والتدفئة هي “شعب يعول عليها كثيرا” بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في مجال المناولة”. ناهيك “عن وجود نسيج عام من الشركات الناشطة فيها والتي تسعى وزارة الصناعة لتعزيزها من خلال استقطاب الاستثمار الاجنبي”.

ودعا وزير الصناعة، منتجي المكيفات الهوائية, الى احترام شروط النجاعة الطاقوية “لتكون هذه المنتوجات صديقة للبيئة ولجيب المستهلك”.

وطاف الوزير زغدار عبر مختلف فضاءات هذا المعرض, الذي يتربع على مساحة 4000 متر مربع, حيث وقف على مختلف المنتوجات المعروضة. لاسيما منها المصنوع محليا, واستمع الى انشغالات عدد كبير من المشاركين.

وحث الوزير خلال حديثه مع العارضين على ضرورة الرفع من نسبة الإدماج والالتزام بمعايير الجودة. بالإضافة إلى توسيع مشاريعهم للمساعدة في استبدال الواردات بالمنتوج المحلي وتطوير الاقتصاد الوطني.