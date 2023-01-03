وزير الصناعة يشدد على تحسين نتائج وأداء المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية (AGM)

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية (AGM ). وأبرز الفروع والمؤسسات التابعة له.

وكان اللقاء أيضا فرصة لعرض أبرز العراقيل التي حالت دون تحقيق عدد من الأهداف. التي كانت مسطرة من طرف المجمع لسنة 2022. منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وصعوبة التموين ببعض المدخلات في الأسواق الدولية. ومنها ما هو متعلق بتأثير بعض الفروع التي تعاني من ديون كبيرة على النتائج الإجمالية للمجمع.

بالإضافة إلى ذلك، شدد زغدار على ضرورة تحسين نتائج وأداء المجمع أكثر فأكثر في السنوات المقبلة. نظرا للإمكانيات والخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال الصناعات الميكانيكية. وكذا الفرص التي تتيحها السوق الجزائر. في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعات الميكانيكية.

كما أسدى الوزير توجيهات بتكثيف المجهودات حول عدد من المشاريع ذات بعد استراتيجي. في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج العتاد الفلاحي والري. إنتاج المضخات والصمامات الموجهة لقطاع المحروقات وبالخصوص تلك الموجهة لقطاع الموارد المائية. في إطار برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر والتي تحوز فيها فروع AGM تجربة كبيرة، بالإضافة إلى تطوير صناعة السفن عبر فرعECOREP.

كما أبرز الوزير أهمية تطوير نسب الإدماج بالنسبة لمختلف منتجات المجمع وفروعه. في خلق القيمة المضافة والحد من فاتورة استيراد عدد من المعدات والتجهيزات الصناعية.

ومن جهة أخرى، أشار زغدار إلى تحسين حوكمة المجمع من خلال إدراج عقود النجاعة في 2023. دعم مجالس الإدارة بالكفاءات، إنشاء مخابر البحث والتطوير، إعداد برامج تكوينية، وضع نظام معلوماتي فعال والإسراع في عملية الرقمنة.

هذا ما يضمه المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية

ويضم المجمع، الذي يوظف قرابة 6.700 موظف، في حافظته 29 فرعا ومؤسسة. منها ست شركات مختلطة بالشراكة مع الأجانب، تنشط في إنتاج وصناعة العتاد والمعدات الموجهة للفلاحة والصيد البحري. آلات ومعدات الأشغال العمومية، التجهيزات الصناعية وصناعة المحركات والمناولة الصناعية.

كما حقق المجمع في 2022 رقم أعمال يعادل 82ر26 مليار دج بارتفاع 12 بالمائة. مقارنة بـ 2021 وتوقعات بأن يصل هذا الرقم إلى 40 مليار دج في 2023.

ومن أبرز المؤسسات التابعة له التي حققت نتائج وقيمة مضافة إيجابية في 2022. نذكر المؤسسة الوطنية لإنتاج المضخات والصمامات (POVAL) بارتفاع ب 30 بالمائة في رقم الأعمال. و 41 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية (ENMTP). بارتفاع 37 بالمائة في رقم الأعمال و 28 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية للآلات والأدوات (PMO)، بارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال. و 26 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها (ORSIM). بارتفاع 12 بالمائة في رقم الاعمال و8 بالمائة في القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، المؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب، السكاكين والصنابير (BCR ). بارتفاع 10 بالمائة في رقم الأعمال و 12 بالمائة في القيمة المضافة وكذا المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد ( ENMAP ). بارتفاع 5 بالمائة في رقم الأعمال و14 بالمائة في القيمة المضافة.