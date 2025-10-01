وزير الصناعة يشدد على رقمنة التسيير وتثمين الكفاءات التقنية بمجمع ACS

يواصل يحيى بشير، وزير الصناعة، سلسلة لقاءاته مع المجمعات الصناعية العمومية. إذ أشرف اليوم بمقر الوزارة على اجتماع عمل مع مجمع ACS للصناعات الكيميائية، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، المدراء العامين للفروع، وإطارات الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، قدّم فريق مجمع ACS عرضاً مفصلاً حول وضعيته العامة وفروعه النشطة في مجالات استراتيجية تشمل صناعة المواد الأولية، مواد التنظيف، الورق، البلاستيك، الزجاج (بما فيه زجاج السيارات)، إضافة إلى الصناعات الكيماوية الدقيقة، مثل الأصبغة.

كما تناول العرض مؤشرات الأداء، المشاريع الجارية، والتحديات ذات الطابع التقني، التسييري واللوجيستي.

وشدّد الوزير على أن الصناعات الكيميائية تمثل رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، لكونها توفر مدخلات أساسية تدعم قطاعات الميكانيك، النسيج ومواد البناء.

وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز التكامل بين المجمعات العمومية من خلال شراكات “عمومي-عمومي”، بما يضمن ترشيد الموارد وتطوير سلاسل القيمة.

كما أبرز أهمية تثمين الكفاءات التقنية والعلمية داخل المجمع، مشيداً بخبرة مخابر ENAP في الصناعات الصبغية. داعياً إلى الاستثمار في التكوين المستمر ونقل المعرفة لضمان استدامة هذه القدرات الوطنية.

على صعيد آخر، دعا الوزير إلى تسريع الانفتاح على الأسواق الخارجية عبر رفع الصادرات، مع ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية والحصول على الشهادات التقنية الضرورية لتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل بات ضرورة استراتيجية، داعياً إلى إدماج أنظمة الرقمنة في تسيير الإنتاج والتوزيع، وضمان التتبع الرقمي للمخزون والعمليات، بما يعزز المردودية والشفافية.

وأضاف أن جميع الانشغالات التي طرحت خلال اللقاء قد دوّنت بدقة، مع التزام الوزارة بإيجاد حلول عملية وفورية، وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة المشاريع ميدانياً.

وفي ختام اللقاء، جدّد السيد الوزير التزامه بمتابعة ميدانية دورية لتقدم المشاريع، ومرافقة المجمع في تجاوز التحديات وتسريع وتيرة الإنجاز. انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء صناعة وطنية تنافسية، متطورة ومستدامة.