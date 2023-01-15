وزير الصناعة يشدد على ضرورة بعث مؤسستي TGT وSOVEST

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد 15 جانفي 2023، بمقر وزارة الصناعة، اجتماعا مع الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي وكذا مسؤولي مجمع الحديد والصلب-الجزائر (IMETAL)، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية (ACS)، المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية (FERROVIAL).

ويهدف هذا اللقاء إلى بحث آليات تسريع عملية إعادة بعث كل من مؤسسة أنابيب الغاز (TGT) وشركة الزجاج للشرق (SOVEST) ، اللتين كانتا تابعتين لكل من IMETAL و ACS على التوالي قبل أن تنتقل ملكيتهما إلى بنك الجزائر الخارجي.

وخلال هذا اللقاء، أعطى زغدار تعليمات من أجل تحضير ملف إعادة بعث نشاطي هاتين المؤسستين وإعادة إدماجهما في حافظتي المجمعين العموميين ليتم تقديمه أمام مجلس مساهمات الدولة في أقرب الآجال.

وخلال زيارته إلى ولاية تبسة الأسبوع الماضي، عاين الوزير مؤسسة TGT لإنتاج الأنابيب الفولاذية وملحقات الربط المتوقفة عن الإنتاج منذ 1999 وأيضا شركة الزجاج SOVEST التي تم تأسيسها في 1995 دون أن تتمكن من الدخول حيز الخدمة.

وشدد زغدار في هذا الخصوص على ضرورة بعث هاتين المؤسستين لما لهما من أهمية اقتصادية على المستوى المحلي والوطني.