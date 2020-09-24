وزير الصناعة يشرف اليوم على تدشين مختبر التصنيع الرقمي “FabLab” بمقر شركة “ألريم”

يشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس على تدشين مختبر التصنيع الرقمي “FabLab “.

وسيشرف وزير الصناعة على التدشين بمقر الشركة الجزائرية لتجهيز المنشآت المعدنية “ألريم” التابعة لمجمع الحديد والصلب “ايميتال”.

وحسب بيان لوزارة الصناعة فسيكون الوزير مرفوقا بكل من وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،هيام بن فريحة، ووزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو.

والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.

إضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع “ايميتال”، طارق بوسلامة، والرئيس المدير العام ل”ألريم”، مختار طيان.

وأضاف البيان، أن الهدف الرئيسي لهذا المختبر يكمن في تأطير المدراء المستقبليين للمؤسسات الناشئة.

وكذا المهندسين المطورين الشباب فيما يتعلق بانشاء وبعث أنشطة مؤسساتهم، مع الاشراف على تكوينهم في اختصاصات متعددة.

كما يسعى المختبر لضم مختلف الشركات الشبابية التي تعمل على تبادل المعارف والأفكار قصد دعم عمليات البحث والتطوير بأحدث الوسائل المادية التي تتيحها المؤسسة للمهندسين الشباب المنخرطين في هذا الإطار.