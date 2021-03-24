وزير الصناعة يعاين مشروع مركب تحويل البدور الزيتية بجيجل

قام وزير الصناعة محمد باشا اليوم بزيارة تفقدية لمعاينة هذا الاخير والوقوف على وضعية اشغال انجاز مصنع البدور الزيتية الكائن بمنطقة بازول بلدية الطاهير.

الوزير كان مرفوق بوالي ولاية جيجل عبد القادر كلكال والمتصرف الاداري المكلف بالاشراف على متابعة هذا المشروع

وعلمت النهار من مصادر خاصة أن انجازهذا المشروع توقفت به منذ السداسي الثاني من سنة 2019 عقب تورط مالكليه في قضايا فساد ومحاكمتهم قضائيا.

الزيارة جاءت هذه المرة على غير العادة بعيدا عن انظار وسائل الاعلام عقب تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة اثناء لقاء مجلس الوزراء بتاريخ 28 فيفري2021.

والتي يطلب فيها إيجاد حل فوري يسمح بعملية الشروع في نقل ملكية مركب البدور الزيتية الجاري انجازه بالولاية ووضعه حيز الخدمة الفعلية.

ومن ثم دخوله مرحلة الإنتاج الفعلي الذي من شأنه فتح مجال التوظيف وتشغيل ما لايقل عن 350 عاملا.

وحسب ذات المصادر فان وزير الصناعة و بعد وقوفه ميدانيا على وضعية هذا المشروع الاقتصادي الهام عقد اجتماع مصغر.

حضره والي ولاية جيجل لاجل اخذ جملة من الاقتراحات التي من شانها ايجاد حلول عاجلة لوضعية مركب تحويل البدور الزيتية ببازول.

خاصة من جانب رفع تجميد التمويل البنكي و اعادة استئناف اشغال الانجاز و التي ينتظر ان تأتي في شكل قرارات مركزية قبل نهاية الاسبوع المقبل.