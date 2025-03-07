وزير الصناعة يعاين مصنع الإسمنت بأدرار

عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، مدى تقدم أشغال إعادة بعث مصنع الإسمنت ببلدية أدرار.

ويندرج هذا المشروع ضمن الأملاك العقارية والمنقولة المسترجعة، الذي تم تحويله لمجمع “GICA” من أجل الاستغلال.

وخلال الزيارة التي قادته إلى ولاية أدرار، وقف الوزير على مدى التزام الجهات المعنية برفع العراقيل من أجل تسريع وتيرة الأشغال التي تفضي لبداية استغلال المصنع ومباشرة إنتاج وبيع الإسمنت في الآجال المحددة.

وأكد بيان الوزارة أن من بين أهم التحديات التي تعيق المشروع هو تهيئة الطريق المؤدي إلى المصنع على طول 25 كيلومتراً، والتي تم التكفل بها مناصفة بين مجمع GICA للإسمنت وولاية أدرار. إذ التزمت الأطراف بالانتهاء من أشغال التهيئة قبل نهاية شهر رمضان الفضيل.

كما يعَدُّ تحدياً أيضاً توصيل المصنع بالطاقة الكهربائية عن طريق الخط الكهربائي على طول مسافة 40 كيلومتراً. تسهر على إنجازه مصالح مؤسسة سونلغاز بالتنسيق مع مجمع “GICA” للإسمنت.