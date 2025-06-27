وزير الصناعة يعاين مصنع Kotama Agri Food بجيجل

حلّ صبيحة اليوم الجمعة، وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، بولاية جيجل، في زيارة ميدانية لمعاينة مدى تقدم الأشغال بمصنع Kotama Agri Food التابع للشركة العمومية القابضة مدار، والذي يُعد من بين الأصول الصناعية المسترجعة.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير والي ولاية جيجل، أحمد مقلاتي، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية المحلية.

وتندرج الزيارة في إطار متابعة التوجيهات التي أسداها الوزير خلال زيارته السابقة للولاية، المقدّمة بتاريخ 22 ماي الماضي. والتي شدد فيها على ضرورة الإسراع في استكمال الأشغال، في أقرب الآجال.

وتلقى الوزير عرضا قدّمه مدير المصنع والقائمون على الأشغال، تضمن شروحات حول اختبارات السلامة وانطلاق عمليات الإنتاج.

وقد عبّر عن رضاه لما تم تحقيقه، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لدخول المصنع مرحلة الإنتاج الفعلي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الوطنية لإعادة بعث المشاريع الصناعية التي تندرج ضمن الأصول المسترجعة. تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.