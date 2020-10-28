وزير الصناعة يعطي إشارة لتصدير منتجات مصنع “سيماف” إلى فرنسا

أعطى وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، إشارة لتصدير منتجات مصنع “سيماف” ببجاية إلى فرنسا.

وحسب بيان للوزارة، بعد زيارة وزير الصناعة اليوم الأربعاء إلى مصنع سيماف ببجاية،فتتمثل هذه المنتجات في ثلاجات تجارية وأجهزة أخرى.

وأثنى الوزير على هذه الخطوة من الشركة المختصة في صناعة الثلاجات التجارية وتجهيزات المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها.

وتفقد الوزير أجنحة المصنع حيث استمع الى عروض من طرف مسؤولي الشركة.

وتعد سيماف مؤسسة صناعية تم تأسيسها سنة 1978، ويتربع المصنع الذي يحتوي على تجهيزات متطورة على مساحة 12 الف متر مربع.

وأشار البيان، إلى أن الشركة تمكنت من تطوير شركة توزيع تمتد إلى 43 ولاية.