وزير الصناعة يعقد اجتماعاً مع مجمع GICA لبحث تحديات القطاع وآفاق التطوير

عقد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر - GICA Group، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، والرؤساء المدراء العامون للفروع، وكذا إطارات المجمع والوزارة.

اللقاء تناول عرضاً مفصلاً حول نشاط المجمع، نتائجه المسجلة، مؤشرات التسيير، المشاريع قيد الإنجاز، والعراقيل المختلفة سواء الإدارية أو التقنية التي تواجه مختلف وحداته الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية النزول الميداني ومعاينة التحديات التي يواجهها عمال وإطارات الميدان عن قرب، من أجل رفع الانشغالات بشكل عملي وفعال.

كما اطلع الوزير على النتائج المحققة، والتي اعتبرت إيجابية، لا سيما في ظل النمو المتزايد الذي يعرفه المجمع على مستوى الإنتاج والمبيعات، استجابة للطلب المتزايد على منتجاته، على غرار الإسمنت والكلانكر.

ويسجل المجمع حضوراً بارزاً في الاقتصاد الوطني بفضل ضمانه الاكتفاء الذاتي محلياً من هذه المواد الأساسية. فضلاً عن تصدير ملايين الأطنان سنوياً إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة الجزائر مصدّرًا موثوقا في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، دعا الوزير إلى الإسراع في إطلاق المشاريع المبرمجة والتي تعرف بعض التأخر، على غرار مشروع القطب التكنولوجي للمجمع. إضافة إلى إعادة بعث المشاريع المندرجة ضمن الأملاك المصادرة بغية إدماجها في حلقات القيمة ودفع عجلة التنمية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أسدى الوزير جملة من التعليمات الكفيلة بمرافقة المجمع على مستوى الوزارة. مؤكداً حرصه على عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المشاريع ورفع العراقيل. بما يعزز مساهمة المجمع في التنمية الاقتصادية الوطنية، انسجاماً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.