وزير الصناعة يقوم بزيارة تفقدية لمقر مجمع “جيكا”

قام وزيرالصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمقر مجمع “جيكا”.

وكان في استقبال الوزير، الرئيس المدير العام للمجمع رابح قسوم إلى جانب إطارات المجمع.

وحسب بيان الوزارة، استمع الوزير - في بداية الاجتماع – إلى عرض مفصّل حول مجمع “جيكا” للإسمنت الذي يضم 21 فرعاً متخصصاً في صناعة الإسمنت والحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال، الرخام والمواد الحمراء، الصيانة والتركيب الصناعي، حيث تم التطرق إلى أهم إنجازات المجمع، المتمثلة في:

• صنع آلة شحن البواخر shiploader بنسبة إدماج وطنية تصل إلى 95 بالمائة، وهي سابقة من نوعها في الجزائر.

• إنجاز خمسة مستودعات جواربة لتخزين الحبوب في أربع ولايات.

• المشاركة في مناقصة لإنجاز صومعتين لتخزين الحبوب في ولايتي جيجل وميلة.

وأكد الوزير – خلال لقائه بإطارات مجمع “جيكا للإسمنت” – أن المجمع عرف قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة. حيث أشاد بمجهودات الجميع، وأعطى تعليمات وتوجيهات بخصوص التنسيق بين كل المؤسسات التابعة للمجمع.

وأشار الوزير إلى أنه يتابع جميع المستجدات الخاصة بكل المؤسسات التابعة للمجمع، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود من قبل جميع الموظفين للوصول للأهداف التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية في كل مرة.