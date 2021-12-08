وزير الصناعة يكشف الجديد حول ملف إستيراد السيارات

طمأن أحمد زغدار وزير الصناعة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي المتعاملين الإقتصاديين ان سنة 2022 سنكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات. وأكد الوزير ان منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.

اكثر من 66 متعامل إقتصادي وضع ملف تركيب السيارات

قال وزير الصناعة ان اكثر 66 متعامل إقتصادي وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ ملفهم. وسيدرس دفتر شروط الجديد كل نوع على حدا عكس ماكان عليه في السابق أين كانت الدفتر شامل كل المركبات سياحية حافلات وسيتم الإعلان عنه نهاية جانفي 2022. الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات .

كما كشف الوزير ان دفتر الشروط الجديد الذي يتم الإعلان عنه نهاية جانفي سيكون مبسطا مع تحديد شروط الإستيراد مع أخد بعين الإعتبار خدمات مابعد البيع وهذا وفقا لتهليمات رئيس الجمهورية.

ووتابع الوزير أن دفتر الشروط سيراعى فيه المعايير العالمية وسيأخد بعين الإعتبار مابعد البيع وإنشاء فروع عبر كامل ولايات الوطن. أضاف الوزير انه من الغير المعقول ان شخص يشتري سيارة بولاية ورقلة وقطع غيارها في العاصمة.

واكد الوزير ان قطاعه يسعى إلى إنشاء قاعدة صناعية حقيقية مشيرا ان الوزارة في إتصالات مع شركات اجنبية كبرى في هذا المجال. حيث كشف الوزير أن قطاعه في مشاورات مع علامات عالمية كبيرة تدخل الجزائر للوصول إلى إتقاف رابح رابح ولانريد العودة إلى عهد مصانع نفخ العجلات.

أما فيما يخص سعر المركبات قال أحمد زغدار أن دفتر الشروط ليس له علاقة بأسعار السيارات وإنما بالعلامات فقط. وإنما سنعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة الطاقة والمالية وأيضا الجمارك لتحديد هامش الربح. وذلك من خلال دراسة وحساب تكلفة الإنتاج

وفي ذات السياق قال الوزير أن هذا الملف في السابق كلف خزينة الدولة اكثر 7 مليار دولار حيث قادرين آن ذاك بشراء إعتماد ماركة عالمية بـ 2 مليار فقط.

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أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات،. والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة.

وتأتي تعليمات الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، حيث شدد على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع. جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم. كما أشار إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات.

ويرى المحللون أن مراجعة دفتر شروط استيراد السيارات سيساهم في خفض الأسعار الملتهبة. لكن هناك من تحفظ على الأمر بالقول أن فتح الاستيراد لن يساهم بصورة كبيرة في كسر الأسعار.

نباش للنهار اونلاين: مشكل السيارات سينفرج في هذه الحالة

وفي هذا الصدد صرح الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، للنهار أونلاين. أن تعليمات الرئيس تبون بخصوص المشكل والفوضى التي يعرفها هذا القطاع واضحة وعلى المسؤولين أن يطبقوا تعليمات الرئيس.

وتوقع يوسف نباش، تراجع الأسعار بعد الشروع في الاستيراد واستقرار السوق. وقال “رئيس الجمهورية في كل مرة يتكلم في هذا المشكل ويوجه تعليمات صريحة وننتظر من المسؤولين أن يطبقوا الأوامر”.

وتابع يوسف نباش “على المصالح المعنية منح الاعتمادات للوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط للشروع في الاستيراد وحل مشكل السيارات بالجزائر”.

وأضاف “أسعار السيارات ستتراجع بنسبة قد تصل غلى 20 بالمائة مع بداية الاستيراد. صحيح مشكل السيارات عالمي لكن السوق سيستقر بعد الشروع في الاستيراد”.

زبدي: مسلسل استيراد السيارات أخذ أبعادا أخرى وننتظر الانفراج بعد تدخل الرئيس

قال مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك، إن مسلسل استيراد السيارات أخذ أبعادا أخرى. منتظرا الانفراج بعد تدخل الرئيس.

وشدد المتحدث على ضرورة انفراجه، خاصة وأنها أصبحت من الضروريات، والأسعار الحالية فاقت كل التصورات. وقال إن تحريره بإجراءات خاصة هو الأمر الوحيد الذي من شأنه إشباع السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما أكد أن تخفيف دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة، سيمكن الوكلاء المعتمدين من الاستفادة من حظوظ أكبر خلال المرحلة المقبلة. في العملية.

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