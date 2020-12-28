وزير الصناعة يكشف جديد سوق السيارات في الجزائر

قال وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، اليوم الاثنين، إن قطاعه اتخذ إجراءات عملية لإعادة بعث صناعة السيارات وطنيا.

وأوضح وزير الصناعة آيت علي ابراهيم، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن بعث صناعة السيارات سيكون على أسس واقعية.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن قطاعه باشر بمحادثات مع المتعاملين الألمان لبعث صناعة سيارات حقيقية.

وأكد آيت علي ابراهيم، في ذات السياق، على ضرورة إعطاء الأولوية لصناعة السيارات، لانعاش السوق.

وصرح،المسؤول الأول بالقطاع،أن الصناعة الوطنية الحالية تراكمت عليها 20 سنة دون استثمار،مشيرا إلى أن مئات الملايير صرفت بالاستثمار غير المقنن.