وزير الصناعة يلتقي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

أجرى وزير الصناعة، فرحات آيت علي، لقاء تشاوريا مع رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل – المواطنين سامي عقلي.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أن الطرفان تطرقا إلى خطة الإنعاش الإقتصادي وبحثا سبل تجسيدها وإنجاحها.

وأضاف البيان، أن الوزير إستمع إلى انشغالات وتطلعات رئيس الكنفدرالية لاسيما ما تعلق منها بالعراقيل التي تواجه المؤسسات.

كما تطرقا إلى ضرورة دراسة إمكانيات تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإجراءات الحصول على العقار الصناعي.

وأكد وزير الصناعة، على أهمية وجود مؤسسات قوية لضمان إنعاش دائم للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية واستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.

وفي سياق ذي صلة، قال عقلي أن الكنفدرالية مستعدة لمرافقة وزارة الصناعة بغية إنجاح هذا المخطط بكل الوسائل المتاحة.

كما أعرب عقلي عن إرتياحه لنوعية التبادل مع الوزير في مختلف المواضيع المطروحة وكذا تفاؤله بمواصلة الحوار بين الطرفين.