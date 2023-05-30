وزير الصناعة يلتقي مالك شركة بناء السفن giacalone  shipyard S.R.L cantiere navale

كان لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، لقاءات هامشية مع عدد من رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين. عقب افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الإيطالي حول آفاق صناعة السيارات،

وتم خلال هذا اللقاء، شرح فحوى قانون الاستثمار الجديد والضمانات والامتيازات التي يمنحها للمستثمرين الأجانب.

واستهل اللقاء، بمالك شركة بناء السفن (giacalone shipyard S.R.L) cantiere navale. والذي قدم فيه عرضا عاما حول أهم أنواع السفن التي تنتجها هذه الشركة.

وتشمل كلا من قطاع الصيد البحري، نقل السلع و المواد البترولية و الغاز. ساحبة السفن و سفن الإطفاء بمختلف الأحجام حتي 130م.