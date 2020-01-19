وزير الصناعة يمثل الجزائر في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية

يتوجه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، إلى المملكة المتحدة لتمثيل الجزائر في أشغال “قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية” التي ستعقد غدا الإثنين بلندن.

وحسب بيانة وزارة الصناعة، تهدف هذه القمة إلى بحث سبل ووسائل ترقية الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والدول الإفريقية.

وتشكل القمة فرصة لعرض إمكانيات تطوير علاقات الأعمال والاستثمار في السوق الإفريقية، أمام رجال الأعمال البريطانيينن وتحديد المجالات الاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي المستدام في القارة (الطاقات المتجددة، التكنولوجيات الحديثة، المالية والمالية الخضراء والمنشآت القاعدية).

ويتضمن جدول أعمال هذه القمة جلسة عامة افتتاحية، وأربع جلسات مخصصة لمواضيع المالية المستدامة، التجارة والاستثمار، القطاعات المستقبلية للنمو في افريقيا والطاقة الخضراء والمناخ.

وعلى هامش هذه القمة، سيشارك الوزير، يوم الثلاثاء، في لقاءات اقتصادية الجزائرية-بريطانية ينظمها مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني، وسفارة الجزائر بالمملكة المتحدة.

ويتعلق الأمر باللقاء الاقتصادي الجزائري-البريطاني رفيع المستوى، واللقاء الاقتصادي، المنتدى التكنولوجي الجزائري-البريطاني.

وخلال زيارته إلى المملكة المتحدة، سيجري آيت علي براهم محادثات عديدة مع مسؤولين سياسيين واقتصاديين بريطانيين.

وفي إطار تحضير مشاركته في “قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية”، تحادث وزير الصناعة والمناجم، يوم أمس السبت بمقر الوزارة، مع سفير المملكة المتحدة بالجزائر، باري لوين.

وتمحورت المحادثات، أساسا، حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الصناعة.