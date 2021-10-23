وزير الصناعة يهنئ الصحفيين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

هنّأ وزير الصناعة، أحمد زغدار، الصحفيين الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وجاء في رسالة تهنئة الوزير:” أهنئ كل الصحفيين ووسائل الإعلام في يومهم الوطني، وأتمنى لهم المزيد من التألق والنجاح في أداء مهامهم النبيلة ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالدور الكبير الذي تلعبه الأسرة الإعلامية في بناء مسار الجزائر الجديدة.”

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